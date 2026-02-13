Abate de gado no país cresceu 13,1% no fim do ano passado

Dados preliminares do IBGE mostram que o abate de gado no Brasil cresceu 13,1% no quarto trimestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano anterior. Se confirmado, o total chega a 42,3 milhões de cabeças.



