Abate de gado no país cresceu 13,1% no fim do ano passado

Aumento da demanda chinesa impulsionou exportações da proteína brasileira

Hora News|Do R7

  • Google News

Dados preliminares do IBGE mostram que o abate de gado no Brasil cresceu 13,1% no quarto trimestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano anterior. Se confirmado, o total chega a 42,3 milhões de cabeças.

  • Brasil
  • Carne bovina
  • China
  • IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

