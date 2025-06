Adversários instigam revolta interna para derrubar regime iraniano, analisa professor

Em entrevista ao Hora News , o professor de relações internacionais Sidney Leite destaca o risco de uma incursão por terra ao Irã , após as sucessivas ofensivas aéreas trocadas na sequência ao ataque israelense de quinta-feira (12). “O Irã tem um dos principais exércitos, forças armadas do sistema internacional. O território iraniano é altamente desfavorável a uma invasão por terra”, pontua.



Para o especialista, o que pode derrubar o regime iraniano é algum tipo de revolta interna. “Uma convulsão social interna, que de alguma forma está sendo insuflada tanto pelos Estados Unidos como por Israel e pelos adversários. Hoje o Irã é extremamente isolado no sistema internacional”, diz, ao ressaltar a impopularidade do atual governo.