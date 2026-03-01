Logo R7.com
Agora: número de mortos sobe para 10 em Israel

Sirenes foram ouvidas por Tel Aviv e Jerusalém após detecção de mísseis lançados pelo Irã

Hora News|Do R7

Número de mortos em Israel aumentou para 10 após ataques do Irã ao território israelense. O Hora News deste domingo (1º) entrevista um brasileiro que mora no país para compreender o estado dos civis.

