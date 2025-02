Análise: medida de algemar deportados não é exclusiva de governo Trump

A presidente de Honduras, Iris Xiomara Castro de Zelaya, convocou por meio de suas redes sociais, neste domingo (26), uma reunião com os presidentes da Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos). O objetivo é discutir a situação dos deportados após a tensão entre o presidente americano, Donald Trump, com os governos do México e da Colômbia sobre os voos vindos dos Estados Unidos com imigrantes ilegais durante o fim de semana.



Em entrevista ao Hora News , Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais, explica que os Estados Unidos estão em seu direito em deportar os imigrantes que estão irregulares. Além disso, segundo o Itamaraty, o encontro marcado para a quinta-feira (30) deve ser esvaziado após o recuo do presidente colombiano, Gustavo Petro . A acusação de Petro era que os passageiros estavam algemados, mas tal ação é um direito em lei dos agentes americanos, afirma Brustolin.



O internacionalista destaca que a atitude de algemar é utilizada para prisioneiros perigosos, no intuito de evitar ações violentas e sequestro da aeronave. No entanto, as ações não são exclusivas do governo Trump , como ressalta o professor, mas que acordos foram feitos nos anos anteriores entre Estados Unidos e o Brasil para que os deportados não sejam algemados nos voos.