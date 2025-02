Análise: União Europeia atinge posição complexa com negociações entre Estados Unidos e Rússia

“A Europa ficou em um meio extremamente complexo” na mesa de negociações para o fim do conflito entre Rússia e Ucrânia , diz Rodrigo Milindre, professor de relações internacionais da Universidade do Vale do Itajaí, em entrevista ao Conexão Record News . O especialista comenta o anúncio feito por Washington nesta terça-feira (18), que Rússia e Estados Unidos criarão equipes para negociar o fim da guerra na Ucrânia o mais rápido possível. Segundo Milindre, as decisões tomadas entre Trump e Putin, na reunião que aconteceu na Arábia Saudita, podem não ser benéficas para a União Europeia — que se encontra “enfraquecida” no momento.



“A União Europeia passa por uma situação delicada”, diz o especialista. Ele se refere à pressão interna dos países em relação à economia e à instabilidade política, além da segurança, já que os EUA são responsáveis pela maior parcela do orçamento da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) , grupo do qual a Ucrânia não faz parte, e que o presidente norte-americano prometeu cortar gastos.