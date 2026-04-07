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Anvisa vai intensificar fiscalização de canetas manipuladas

Agência detectou volume de importação de insumos muito acima da real demanda

Hora News|Do R7

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A fiscalização das canetas emagrecedoras manipuladas será reforçada pela Anvisa.

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