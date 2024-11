Área restrita: crianças de escola de Guarulhos visitam operações do maior aeroporto do país Visita faz parte de projeto de conscientização das crianças acerca dos perigos e segurança no transporte aéreo

Hora News|Do R7 17/10/2024 - 19h40 (Atualizado em 17/10/2024 - 19h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share