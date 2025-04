Aspirante a ‘rei do cacau’ quer ter na Bahia a maior fazenda do ingrediente do chocolate no mundo

Moisés Schmidt tem buscado formas de aumentar a produção brasileira de cacau, enquanto a indústria do chocolate enfrenta uma crise global de abastecimento. O aspirante a “rei do cacau” quer revolucionar a maneira como o ingrediente do chocolate é feito. Na Bahia , o produtor tem plantação de mais de 35 mil hectares, que pretende transformar na maior fazenda da fruta no mundo.



O Brasil já foi o maior exportador do item, que é natural da região amazônica. Mas, hoje, o país ocupa a sexta posição do ranking divulgado pela Organização Internacional do Cacau. O último boletim, divulgado em fevereiro deste ano, mostra Costa do Marfim, Gana, Equador, Nigéria e Camarões entre os cinco primeiros.