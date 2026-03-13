Ataque de mísseis iranianos deixa 50 feridos em Israel

Um ataque com mísseis iranianos deixou mais de 50 pessoas feridas em Israel na madrugada desta sexta-feira (13). No mesmo período, Israel lançou novos ataques contra o Irã e o Líbano.



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