Atividade turística do balonismo precisa ser regulamentada, diz diretor da Abeta após tragédia

Na manhã deste sábado (21), a queda de um balão matou oito pessoas em Santa Catarina. Outras 13 pessoas estavam a bordo e sobreviveram. A tragédia aconteceu na cidade de Praia Grande, que tem no balonismo uma de suas principais forças turísticas e econômicas .



Em entrevista ao Hora News , Jaime Prado, diretor de Relações Institucionais da Abeta (Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura), ressaltou a necessidade de regulamentação da atividade.



"A atividade turística do balonismo ainda não é regulamentada no país. Nós temos hoje uma regulamentação através da Anac, que regulamenta a atividade desportivamente, ou seja, para a prática do balonismo sozinho ou em campeonatos", explica.



Jaime Prado defende ainda a inclusão do balonismo turístico na Lei Geral do Turismo , que já inclui hotelaria, restaurantes, acampamentos e parques, para que a atividade seja obrigada a obedecer os mesmos normativos e ofereça mais segurança aos adeptos da prática e ao público em geral.