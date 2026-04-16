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Autoridades falam sobre prisão do ex-presidente do BRB

Paulo Henrique Costa foi preso por suspeita de negociações ilegais com o Banco Master

Hora News|Do R7

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O Ministério da Justiça realizou uma coletiva para informar sobre os desdobramentos da Operação Compliance Zero.

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