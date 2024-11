Um avião arremeteu e voltou para o céu durante a passagem do tufão Kong-rey, que atinge a Ásia , nesta quinta-feira (31). A aeronave, que vinha do Japão, precisou abortar o pouso devido ao tempo chuvoso e à ventania. O avião chegou a balançar, e o piloto realizou a manobra para retornar aos céus. Após isso, na segunda tentativa, a aeronave pousou com sucesso.