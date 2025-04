Bélgica impede exposição de cigarros e produtos de tabaco em lojas

A Bélgica implementou uma nova regulamentação que impede que cigarros ou quaisquer produtos de tabaco sejam expostos em lojas. O objetivo da medida, vista como positiva pela maior parte da população, é reduzir o estímulo ao consumo da substância tóxica.



As novas regras são parte de um plano supervisionado pelo Ministério da Saúde Belga, e incluem a proibição da comercialização dos produtos em lojas com mais de 400 metros. A ideia é extinguir o tabagismo até o ano de 2040, no país em que morrem em média duas pessoas por hora por consequência do fumo.