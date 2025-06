Bola de fogo intriga moradores da Geórgia, nos EUA, ao surgir no céu em plena luz do dia

Um objeto luminoso parecido com uma bola de fogo chamou a atenção de moradores da Geórgia, nos Estados Unidos, ao ser avistado no céu durante a manhã da última quarta-feira (26). Segundo especialistas, o fenômeno foi provocado por um pequeno meteoro que explodiu ao entrar na atmosfera terrestre, sendo também chamado de bólido.



Apesar de não haver confirmação oficial sobre a queda no solo, moradores relataram que um fragmento atingiu uma casa no estado americano. O acontecimento foi registrado em vários ângulos por diversas pessoas.