Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Bombardeio iraniano deixa mais de 50 feridos em Israel

Primeira semana do conflito custou R$ 58 bilhões aos Estados Unidos

Hora News|Do R7

  • Google News

Mais de 50 pessoas ficaram feridas após um ataque no norte de Israel, onde mísseis disparados do Irã atingiram casas.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Guerra
  • Irã
  • Israel
  • estados-unidos

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.