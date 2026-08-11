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Corretor é sequestrado e obrigado a fazer transferências

Homem, de 69 anos, foi levado para um cativeiro; caso aconteceu no litoral de São Paulo

Hora News|Do R7

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Um corretor de imóveis de 69 anos foi sequestrado em São Vicente e levado para um cativeiro no bairro Morrinhos, em Guarujá. Após realizar transferências, quadrilha abandonou a vítima com escoriações.

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