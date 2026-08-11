Corretor é sequestrado e obrigado a fazer transferências

Um corretor de imóveis de 69 anos foi sequestrado em São Vicente e levado para um cativeiro no bairro Morrinhos, em Guarujá. Após realizar transferências, quadrilha abandonou a vítima com escoriações.



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