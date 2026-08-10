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Grávida de 20 anos sobrevive após acidente em rodovia

Motorista e passageiro morreram; mulher segue internada

Hora News|Do R7

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Uma grávida de 20 anos sobreviveu depois de um grave acidente que matou duas pessoas no Tocantins.

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