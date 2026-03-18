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Bombeiros encontram nova vítima de enchentes em Ubá (MG)

Corpo foi achado com 22 dias de buscas em uma área próxima de rodovia

Hora News|Do R7

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O número de mortes em consequência das chuvas em Minas Gerais em 2026 subiu para 90, segundo a Defesa Civil do estado.

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