Bombeiros resgatam corpo de homem que se afogou em represa na região metropolitana de SP

Um jovem de 22 anos morreu afogado na represa Guarapiranga, em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Segundo relatos, o homem teria ficado preso em galhos no fundo da água no final da tarde deste domingo (29).



