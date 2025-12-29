Logo R7.com
Bombeiros resgatam corpo de homem que se afogou em represa na região metropolitana de SP

Segundo relatos, rapaz teria ficado preso aos galhos no fundo da água

Hora News|Do R7

Um jovem de 22 anos morreu afogado na represa Guarapiranga, em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Segundo relatos, o homem teria ficado preso em galhos no fundo da água no final da tarde deste domingo (29).

