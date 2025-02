Brasil ocupa a 17ª colocação no ranking de passaportes mais poderosos do mundo

Segundo o ranking da consultoria Henley & Partners, o passaporte brasileiro é o 17º mais poderoso do mundo, com acesso a 169 países. Argentina , Hong Kong e Israel compartilham da mesma posição que o Brasil na lista. Na primeira colocação está o passaporte de Singapura, que permite acessar 193 destinos sem visto. O Japão e a Coreia do Sul estão empatados na segunda colocação, com 190. Pelo sétimo ano seguido, o Afeganistão ocupa a última posição da lista, permitindo acesso a apenas 25 países sem visto.