Brasileiros estão com dificuldades para conseguir medicamento por mudança de laboratório

Mais de 20 mil brasileiros estão com dificuldades para conseguir o medicamento Infliximabe, usado no tratamento de doenças intestinais , artrite e psoríase. A gastroenterologista Maria das Graças Sanna afirma que esse tipo de medicação requer uma equipe multidisciplinar, com enfermeiros, médico de plantão e uma estrutura para atender possíveis emergências. A droga deve ser aplicada em clínicas especializadas.



De acordo com o Ministério da Saúde , quase 30 mil pacientes recebem o medicamento pelo SUS (Sistema Único de Saúde), mas desde o fim de 2024, eles enfrentam dificuldades para conseguir a aplicação. O acesso ao remédio mudou depois que o laboratório que fornece as ampolas foi trocado. Antes da mudança, os pacientes eram encaminhados pelo laboratório para as clínicas particulares que realizavam a infusão. Agora, a nova empresa fornece apenas as ampolas, e não oferece a aplicação em lugares adequados.