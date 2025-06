Brasileiros no Reino Unido: pedidos de asilo disparam após endurecimento de regras

O número de brasileiros que solicitaram asilo no Reino Unido aumentou nos últimos dois anos. Essa alta ocorre enquanto o governo britânico implementa medidas mais rígidas de controle imigratório.



Brasileiros em situação irregular fazem o pedido a fim de evitar a deportação, mas poucos conseguem aprovação do governo britânico. Entre 2010 e 2020, a média anual era de 74 pedidos; em 2023, o número subiu para cerca de 2.400.



Desde 2024, com uma fiscalização mais rigorosa e aumento na pressão sobre os imigrantes, mais de 600 brasileiros foram deportados . O país tem um programa de retorno voluntário com passagem paga e ajuda financeira.