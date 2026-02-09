Logo R7.com
Buscas pela mãe de apresentadora de TV dos EUA entram no oitavo dia

Sequestradores exigem R$ 30 milhões para libertar vítima; FBI investiga o caso

Hora News|Do R7

Nancy Guthrie, mãe da jornalista americana Savannah Guthrie, está desaparecida há oito dias em Tucson, Arizona. Os sequestradores demandam um resgate de mais de R$ 30 milhões. O presidente Donald Trump ofereceu assistência ao FBI nas investigações.

