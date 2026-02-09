Buscas pela mãe de apresentadora de TV dos EUA entram no oitavo dia

Nancy Guthrie, mãe da jornalista americana Savannah Guthrie, está desaparecida há oito dias em Tucson, Arizona. Os sequestradores demandam um resgate de mais de R$ 30 milhões. O presidente Donald Trump ofereceu assistência ao FBI nas investigações.



