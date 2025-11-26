Logo R7.com
Butantan-DV: autoridades detalham vacina contra dengue

Imunizante será o primeiro do mundo oferecido em apenas uma dose

Hora News|Do R7

Na manhã desta quarta-feira (26), representantes do Instituto Butantan se reuniram com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o diretor da Organização Pan-Americana da Saúde, Jarbas Barbosa, para anunciar os detalhes da nova vacina contra a dengue.

