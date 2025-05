Cadela policial interrompe patrulha de rotina e descobre cofre do tráfico em São Paulo

Um cão policial da raça pastor belga localizou um esconderijo de drogas do tráfico nesta quarta-feira (28) no Rio Pequeno , zona oeste de São Paulo. A casa estava vazia no momento em que as forças de segurança entraram no imóvel. O cachorro encontrou um compartimento oculto que dava acesso a um cômodo abarrotado de entorpecentes, alguns já prontos para a comercialização. A investigação agora tenta identificar os responsáveis pelo tráfico.