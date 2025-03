Cafeteria famosa é condenada a pagar US$ 50 milhões após homem se queimar com bebida

Uma das redes de cafeterias mais famosas do mundo foi condenada, nesta sexta-feira (15), a pagar US$ 50 milhões (cerca de R$ 287 milhões, na cotação atual) a um homem após ele se queimar com café nos Estados Unidos . A atendente do estabelecimento entregou uma bebida a 180°C, sem fechar o copo corretamente.



O café vazou na perna do homem, que começou a gritar de dor e sofreu queimaduras de terceiro grau e danos permanentes nas partes íntimas. Cabe recurso da decisão do júri, e a empresa vai apelar à indenização.