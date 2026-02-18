Câmera registra batida entre três carros em rodovia em Foz do Iguaçu (PR)

Uma câmera instalada em um carro flagrou um acidente entre três veículos na BR-277, em Foz do Iguaçu, no Paraná , neste domingo (15). Cinco pessoas ficaram feridas. A imagem mostra quando um carro invade a pista contrária, bate em um veículo, gira na rodovia e atinge o carro que registrava o acidente. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal) , o carro tentava fazer uma ultrapassagem quando causou o acidente.



