Câmera registra batida entre três carros em rodovia em Foz do Iguaçu (PR)

Cinco pessoas ficaram feridas; veículo tentava fazer ultrapassagem quando causou o acidente

Uma câmera instalada em um carro flagrou um acidente entre três veículos na BR-277, em Foz do Iguaçu, no Paraná, neste domingo (15). Cinco pessoas ficaram feridas. A imagem mostra quando um carro invade a pista contrária, bate em um veículo, gira na rodovia e atinge o carro que registrava o acidente. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o carro tentava fazer uma ultrapassagem quando causou o acidente.

