Canadá registra primeiro caso de nova variante de Mpox

O Canadá registrou o primeiro caso de uma nova variante de Mpox , popularmente conhecida como varíola dos macacos . Segundo informações divulgadas nesta sexta-feira (22) pela Agência de Saúde Pública do país, o paciente contaminado é morador da província de Manitoba e já está recebendo tratamento. Ele passou a sofrer com os sintomas da variante, conhecida como Mpox Clado 1, após viagem para a África. Essa mutação do vírus se espalhou a partir da República Democrática do Congo .