O Carnaval de 2025 deve custar R$ 63,5 milhões para a Prefeitura de São Paulo . Os contratos oficiais foram publicados no Diário Oficial do município nesta sexta-feira (14). A empresa estatal SPTuris será responsável pela organização dos blocos de rua e o valor desembolsado para essa parte do evento será de R$ 42,5 milhões . A CET (Companhia de Energia de Tráfego) auxiliou na autorização de desfiles e trajetos. Além disso, a prefeitura deve desembolsar R$ 21 milhões para os desfiles das escolas de samba.