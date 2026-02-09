Logo R7.com
Carro quebra porta de vidro e entra em terminal de aeroporto

Polícia americana diz que não há evidências de terrorismo

Hora News|Do R7

Imagens inéditas mostraram o momento em que um carro invadiu o terminal de um aeroporto nos Estados Unidos.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

