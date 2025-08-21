Logo R7.com
Cientistas se surpreendem com desaceleração do degelo no Ártico

Entretanto, mudança nos padrões atmosféricos é temporária e degelo deve voltar ao normal em alguns anos

Hora News|Do R7

O gelo no Ártico está derretendo mais devagar, segundo cientistas. O motivo não foi confirmado, entretanto. A provável razão são as mudanças climáticas. A descoberta surpreendeu devido ao aumento das emissões de carbono. A desaceleração não indica recuperação do Ártico, sendo considerada um alívio temporário. Os cientistas afirmaram que o derretimento deve retornar nos próximos 5 ou 10 anos.

