Cientistas se surpreendem com desaceleração do degelo no Ártico
Entretanto, mudança nos padrões atmosféricos é temporária e degelo deve voltar ao normal em alguns anos
O gelo no Ártico está derretendo mais devagar, segundo cientistas. O motivo não foi confirmado, entretanto. A provável razão são as mudanças climáticas. A descoberta surpreendeu devido ao aumento das emissões de carbono. A desaceleração não indica recuperação do Ártico, sendo considerada um alívio temporário. Os cientistas afirmaram que o derretimento deve retornar nos próximos 5 ou 10 anos.
Últimas