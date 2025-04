Clientes permanecem em bar mesmo após enchente tomar conta do local, em Santos (SP); veja vídeo

Um forte temporal atingiu Santos, no litoral de São Paulo, e provocou alagamentos em diversos bairros da cidade, no último domingo (20). No entanto, a situação parece não ter intimidado clientes de um bar, que permaneceram no local em meio à inundação. Um frequentador chegou a ficar em pé na cadeira, enquanto outros permaneceram acomodados nas mesas distribuídas na calçada do estabelecimento.