Começa a temporada de desova de tartarugas marinhas no litoral brasileiro; veja imagens

A temporada de desova das tartarugas marinhas teve início no litoral brasileiro. Em Sergipe, a expectativa é que 12 mil ninhos sejam formados ao longo dos próximos meses. Já o litoral da Bahia deve receber 9.000 ninhos até março. A bióloga marinha Nathalia Berchieri explica que os filhotes de tartaruga se orientam pela luminosidade do horizonte e pelas espumas brancas do mar .