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Comissão do Senado aprova a PEC da Enfermagem

Proposta vincula piso nacional da categoria à jornada de 36 horas semanais

Hora News|Do R7

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A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado aprovou a PEC da Enfermagem nesta quarta (8).

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