‘Conexão com o Brasil começou cedo em minha carreira’, diz Ancelotti em coletiva de convocação

Em entrevista coletiva para convocação da seleção brasileira nesta segunda-feira (26), o treinador Carlo Ancelotti falou sobre o sonho de treinar o Brasil e citou jogadores brasileiros treinados por ele em equipes na Europa.



“Minha conexão com o Brasil começou muito cedo, nos anos 1980 [...]. Eu treinei 34 jogadores brasileiros”, diz. Ancelotti menciona craques como Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho, e estrelas da atualidade como Militão, Endrick e Rodrygo, que trabalharam com ele em sua passagem pelo Real Madrid .



“Pela primeira vez venho ao Rio. É muito estranho porque estive em todas as cidades do mundo, me faltava o Rio e enfim cheguei. Quero aproveitar esta cidade”, completou o novo técnico.