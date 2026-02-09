Consumo mais cauteloso e seletivo marca retração do varejo no início de 2026

O varejo no Brasil começou o ano de 2026 em retração, registrando uma queda de 1,5% em janeiro, segundo o ICVA (Índice Cielo de Varejo Ampliado). Este resultado é o mais baixo para um mês de janeiro desde os impactos da pandemia de Covid-19. O cenário reflete um início do ano caracterizado por consumidores mais cautelosos e seletivos.



