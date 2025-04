Contratação de profissionais com mais de 50 anos aumenta no Brasil, aponta levantamento

Um levantamento feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego revelou que a contratação de profissionais com mais de 50 anos obteve um crescimento de 8,8%, com a criação de quase 700 mil novos postos de trabalho para as pessoas nessa faixa-etária.



Para obter esse resultado, foi feita a comparação dos dados referentes aos anos de 2024 e 2023. No caso dos trabalhadores com menos de 50 anos, o aumento foi de 2,9%. Apesar disso, em números absolutos, as contratações nessa faixa-etária superaram a marca de 1 milhão.