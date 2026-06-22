Coreia do Sul ajusta limites na fronteira com o Norte

A Coreia do Sul decidiu aumentar o acesso dos moradores nas proximidades da fronteira com a Coreia do Norte. A linha de controle civil será movida cerca de 6 quilômetros ao sul da linha de demarcação militar. O ministro da Defesa afirmou que essa mudança atende a um pedido antigo dos moradores.



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