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Coreia do Sul ajusta limites na fronteira com o Norte

Ministro da Defesa do país disse que linha divisória será movida cerca de 6 km

Hora News|Do R7

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A Coreia do Sul decidiu aumentar o acesso dos moradores nas proximidades da fronteira com a Coreia do Norte. A linha de controle civil será movida cerca de 6 quilômetros ao sul da linha de demarcação militar. O ministro da Defesa afirmou que essa mudança atende a um pedido antigo dos moradores.

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