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Grupo simula emergência para gravar 'pegadinha' em UPA no interior paulista

Prefeitura registrou Boletim de Ocorrência e deve enviar imagens às autoridades

News das 19h|Do R7

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Um grupo de jovens encenou uma pegadinha dentro de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) em Franca, no interior de São Paulo. De acordo com as imagens gravadas do ocorrido, uma jovem foi carregada para dentro do local pelos amigos, assustando os profissionais e fazendo com que os médicos corressem para atendê-la.

A verdade veio à tona quando os profissionais se aproximaram e perceberam que a suposta paciente, na verdade, nem desacordada estava e que a situação fazia parte de uma ação de influenciadores digitais.

Após o ocorrido, a prefeitura registrou um Boletim de Ocorrência e deve encaminhar as imagens às autoridades.

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  • UPA (Unidade de Pronto Atendimento)
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