Criança morre por suspeita de envenenamento em casa

A polícia do estado de Goiás está investigando a morte suspeita por envenenamento de uma menina de 9 anos na cidade de Alto Horizonte. O caso também envolve o irmão da vítima, um menino de 7 anos que se encontra hospitalizado em estado grave. Ambos passaram mal logo após um jantar preparado em casa.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!