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Criança morre por suspeita de envenenamento em casa

Padrasto passou mal após ingerir alimentos e mãe não comeu o alimento suspeito

Hora News|Do R7

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A polícia do estado de Goiás está investigando a morte suspeita por envenenamento de uma menina de 9 anos na cidade de Alto Horizonte. O caso também envolve o irmão da vítima, um menino de 7 anos que se encontra hospitalizado em estado grave. Ambos passaram mal logo após um jantar preparado em casa.

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