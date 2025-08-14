Crianças de 7 e 11 anos fogem de casa para encontrar influenciador a 350 km de distância
Meninos foram encontrados sozinhos na BR-369, no Paraná, com intenção de viajar até Londrina
No Paraná, duas crianças, de 7 e 11 anos, fugiram de casa para tentarem se encontrar com um influenciador digital.
Segundo informações, ambos estariam caminhando pela rodovia BR-369, entre as cidades de Corbélia e Ubiratã, com roupas leves e apenas uma lanterna, quando foram encontrados pelas autoridades. Ambos disseram estar com fome e frio.
A investigação do caso não encontrou evidências do envolvimento do influenciador com a fuga dos menores. As duas crianças já foram entregues aos responsáveis.
