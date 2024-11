Crime eleitoral: 38 pessoas são presas por boca de urna em Niterói

Em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro , 38 pessoas foram conduzidas à Polícia Federal, suspeitas de cometer o crime de boca de urna , neste domingo (27). Os casos foram registrados em sete locais de votação: 11 no Clube Naval Charitas, cinco no bairro do Barreto e quatro em Piratininga. Até as 11h30, duas urnas haviam quebrado e precisaram ser substituídas. De acordo com a Polícia Militar, durante a abordagem, foram encontrados panfletos de um dos candidatos à prefeitura do município.