Criminosos com máscaras de palhaço invadem bar e matam homem em Mauá, na Grande São Paulo

Criminosos com máscaras de palhaço invadiram um bar e mataram um homem de 31 anos nesta quinta-feira (6) em Mauá , na Grande São Paulo . Segundo a Polícia Civil, a vítima havia passado nove anos presa e deixado a cadeia poucos dias antes de ser assassinada. Felipe Henrique Galante foi escoltado até o fundo do estabelecimento e morto a tiros. Até agora, a motivação do crime e a identidade dos criminosos não foram revelados. O caso segue sob investigação.