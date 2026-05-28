52% das licenciaturas à distância têm avaliação insatisfatória

O Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes), que avalia as universidades públicas e também privadas do país, analisou 1.314 cursos de modelo EAD e deu uma nota insatisfatória para mais da metade deles.



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