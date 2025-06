Custo de vida em São Paulo desacelera em abril, mas ultrapassa a marca de 6% em 12 meses

O custo de vida de quem mora na região metropolitana de São Paulo aumentou 0,43%, segundo dados da Fecomércio. Apesar do avanço, o patamar representa uma desaceleração, já que em março o índice ficou acima de 0,5% e, em fevereiro, disparou mais de 1%.



No acumulado de 12 meses, a variação ultrapassa a marca de 6%. A principal influência é pelo preço dos alimentos, que cresceu 0,6% desde março. Outros setores que pressionaram o crescimento no valor do custo de vida foram o de saúde, com alta no preço dos remédios , e o de vestuário.