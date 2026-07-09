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Desmoronamento de terra deixa mulher ferida em estrada chinesa

Segundo autoridades, estruturas próximas também sofreram prejuízos

Hora News|Do R7

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Um deslizamento de terra causou uma "chuva de pedras" em uma estrada na China.

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