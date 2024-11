Detran de São Paulo volta a fazer leilões de veículos apreendidos

O Detran de São Paulo voltou a fazer leilões de carros apreendidos. Veículos usados, novos, sucata e motocicletas podem ser adquiridos por meio de lances, o que atrai compradores por conta do preço mais baixo em relação ao mercado. Especialistas explicam que é possível conferir o estado do carro até dois dias antes do evento e alertam sobre links falsos enviados por golpistas.