Dólar cai e atinge menor valor em quase dois anos

Moeda norte-americana fechou a segunda-feira cotada a R$ 5,16 e abriu a terça com leve alta

Hora News|Do R7

O dólar fechou esta segunda-feira (23) com o menor valor desde 2024, cotado a R$ 5,16. Nesta terça (24), a moeda norte-americana teve uma leve alta, com R$ 5,18. A queda é uma consequência direta das mudanças no tarifaço de Trump.

