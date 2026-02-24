Dólar cai e atinge menor valor em quase dois anos

O dólar fechou esta segunda-feira (23) com o menor valor desde 2024, cotado a R$ 5,16. Nesta terça (24), a moeda norte-americana teve uma leve alta, com R$ 5,18. A queda é uma consequência direta das mudanças no tarifaço de Trump.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!