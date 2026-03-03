Logo R7.com
Dólar sobe novamente e chega a atingir R$ 5,30 nesta terça (3)

Preço do petróleo bateu US$ 85 após fechamento do Estreito de Ormuz

Hora News|Do R7

Renato Veloni, professor de economia, analisa os efeitos das tensões entre Israel, Estados Unidos e Irã na economia global.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

