Dona de bar diz que afastou filho acusado de agredir cliente com garrafa em SP

A dona de um bar em São Paulo , onde uma mulher acusou um dos proprietários do local de agredi-la com uma garrafa , publicou, nesta sexta-feira (28), uma mensagem sobre o ocorrido. Segundo o texto, ela é a única responsável pelo estabelecimento e o filho, suspeito da agressão , apenas colaborava na curadoria do espaço e não tinha qualquer participação na administração do bar. Além disso, a mulher informou que o filho dela já foi afastado das funções. A proprietária lamentou o episódio, disse não compactuar com a violência e afirmou que as autoridades vão apurar a verdade dos fatos.